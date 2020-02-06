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وزير الخارجية يلقي الكلمة الافتتاحية لاجتماعات مجلس الاتحاد الأفريقي

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:58 ص
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كلمة سامح شكري
كلمة سامح شكري
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بدأت منذ قليل، أعمال اجتماعات الدورة العادية رقم ٣٦ للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، وألقي وزير الخارجية سامح شكري الكلمة الافتتاحية للاجتماعات.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي أمس، إن القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في ٢٠١٩ مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع  الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الكلمة الافتتاحية لاجتماعات الاتحاد الأفريقي

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