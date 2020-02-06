Advertisements
Advertisements
Advertisements

ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين لـ563

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:37 ص
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
قفز عدد ضحايا فيروس كورونا الجديد في الصين القارية، اليوم الخميس، من 73 إلى 563 حالة وفاة، وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة أكثر من 28000 هناك.

وحسب وكالة "رويترز"، خفض المحللون الماليون توقعاتهم للنمو لثاني أكبر اقتصاد في العالم، مع وكالة التصنيف Moodys التي تشير إلى خطر على مبيعات السيارات والإنتاج.

لكن الأسهم العالمية عززت انتعاشها، مدفوعًة بالإغلاق القياسي في مؤشرات وول ستريت بعد البيانات الاقتصادية المشجعة وإعلان الصين عن خفض التعريفة الجمركية على بعض الواردات من الولايات المتحدة، والتي رأى المحللون أنها خطوة لتعزيز الثقة.

أغلق الفيروس المدن والمصانع في الصين وعرقل السفر الجوي العالمي وأدى هذا الأسبوع إلى الفوضى في عالم الرحلات البحرية الفاخرة.

يواجه نحو 3700 شخص في كرنفال دايموند برينسيس، الذين رُصِّفوا قبالة ميناء ياباني، الحجر الصحي لمدة أسبوعين على الأقل على متن السفينة، التي لديها 20 حالة إصابة بالفيروس، مع استمرار الاختبار. اليابان لديها الآن 45 حالة فيروس.

قال جاي كورتر، الروائي الأمريكي البالغ من العمر 75 عامًا على متن السفينة، إنه يأمل في أن ترسل الحكومة الأمريكية مواصلات لنقل الأمريكيين.

وأضاف لوكالة "رويترز": "من الأفضل لنا أن نسافر بصحة جيدة وأيضًا إذا مرضنا لتلقي العلاج في المستشفيات الأمريكية".

في هونج كونج، تم الحجر الصحي لسفينة سياحية على متنها 3600 من الركاب وأفراد الطاقم لليوم الثاني في انتظار الاختبار بعد ثلاث حالات إيجابية على متنها.

حظرت تايوان، التي لديها 13 حالة، سفن الرحلات البحرية الدولية من الالتحام.

Advertisements

أخبار تهمك

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ حوالي 5 ساعات

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 15 ساعة

حقيقة مفاوضات الزمالك لضم نجم الأهلي

منذ ساعة و 22 دقيقة

راموس ينضم إلى برشلونة

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 15 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة مدوية.. اتفاق شفهي بين ريال مدريد وهالاند

منذ ساعة و 28 دقيقة

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 15 ساعة

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 16 ساعة

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

منذ ساعتين و 51 دقيقة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

ماركا: برشلونة ينهار

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 15 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

07:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status