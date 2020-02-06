بمناسبة عيد ميلاده.. بهايشيك باتشان يتلقى هدية مميزة في موقع تصوير فيلمه الجديد



ونشر موقع "إنديا توداي"، لقطات من احتفال أبهايشيك بعيد ميلاده وسط فريق عمل فيلمه المرتقب، والتي كشفت عن تلقيه لهدية مميزة بهذه المناسبة.



وكانت الهدية التي تلقاها أبهايشيك عبارة عن صورة ضخمة، تجمع مجموعة من الصور الصغيرة لأبرز ذكريات أبهايشيك الشخصية والسينمائية على مدار السنوات الماضية.



كما نشرت الصفحة الرسمية لشركة إنتاج فيلم Bob Biswas عبر موقع تويتر، عبارات تهنئة وجهتها لأبهايشيك، ألحقتها بمجموعة من اللقطات من حفل عيد ميلاده.



وعرف النجم أبهايشيك باتشان، كنجل النجم البوليوودي الكبير أميتاب باتشان، وسبق أن قدم لسينما بوليوود مجموعة مميزة من الأفلام أبرزها فيلم happy new year مع النجم شاه روخ خان.



احتفل النجم أبهايشيك باتشان أمس الأربعاء الخامس من فبراير، بعيد ميلاده الـ 44 وسط أجواء احتفالية بموقع تصوير فيلمه الجديد Bob Biswas.