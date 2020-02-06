موقف محرج تعرضت له الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار



وقالت صحيفة ديلي ميل، أن هذا الموقف المحرج، اعتبر تنبؤ من جانب الأوسكار عن جوائز الأوسكار نفسها، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل.



وبعد إثارة الجدل حول الأمر اضطرت صفحة الأوسكار الرسمية لحذف التغريدة، والتعامل على أنها مبادرة من جانبها لحث متابعي الصفحة للإعلان عن توقعاتهم الخاصة.



ونشرت صحيفة ديلي ميل التغريدة التي أثارت الجدل قبل حذف صفحة الأوسكار لها، والتي ظهر بها توقعات الأوسكار، بحصد النجم واكين فينيكس لجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، ورينيه زيلويجر لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي.



نشرت الصفحة الرسمية لجوائز الأوسكار على موقع التغريدات تويتر، صورة أثارت جدلا كبير تحتوي على توقعات تعبر بها الصفحة عن توقعاتها لمن سيفوز بالأوسكار هذا العام.