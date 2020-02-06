تأكيد عودة هاريسون فورد في جزء خامس من أفلام "إنديانا جونز"



وأفادت الصحيفة بأن كاثلين، أن جزء خامس من سلسلة إنديانا جونز قيد التحضير حاليا، من بطولة النجم هاريسون فورد نفسه، غير أنه لم يتم الاستقرار حتى الآن على المخرج ما إن كان سيكون مبدع السلسلة ستيفن سبيلبرج أو مخرج آخر.



وقدم النجم هاريسون فورد شخصية إنديانا جونز عالم الآثار الذي يقوم بعمله في إطار مغامراتي شيق، وكان ظهور السلسلة منذ بداية الثمانينات.



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن تصريحات كاثلين جاءت خلال حضورها لحفل جوائز بافتا، إذ أجرت حوار على السجادة الحمراء مع عدد من المراسلين حول هذا الشأن.