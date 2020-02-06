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كيتي بيري سفيرة لصندوق الثقة البريطاني الآسيوي الخيري

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:47 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلن الأمير تشارلز دوق كورنوول، وولي عهد العرش البريطاني عن اختيار النجمة الكبيرة كيتي بيري لتكون سفيرة للصندوق الآسيوي البريطاني الخيري لعام 2020.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، لقطات من حفل تكريم كيتي بهذا اللقب الشرفي الذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن.

وقالت الصحيفة أن الصندوق الآسيوي البريطاني الخيري، يعتبر مؤسسة غير ربحيه أسسها الأمير تشارلز وعدد من رجال الأعمال الآسيويين عام 2007، ويشمل جمل تبرعات لإعانة الفقراء والدول النامية بقارة آسيا.

جدير بالذكر أن الأسبوع الجاري كان حافلا لللأسرة الملكية بإنجلترا، حيث شهد في بدايته حضور الأمير ويليام، وزوجته كيت مديلتون، فعاليات حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما الشهيرة باسم بافتا، والذي شهد تكريم واكين فينيكس بجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي، وحصد رينيه زيلويجر لجائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي.
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