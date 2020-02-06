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جلسة تصوير جريئة لسيلينا جوميز ضمن العدد الجديد لمجلة Dazed

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:46 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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زينت النجمة الشابة سيلينا جوميز غلاف مجلة Dazed في عددها الجديد الصادر لشهر فبراير الجاري، وأجرت جلسة تصوير بعدد من الإطلالات الجريئة التي تنشر مع العدد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية، جلسة التصوير التي ظهرت بها سيلينا جوميز بإطلالات من تصميمات ماركة "جوتشي" العالمية.
ونقلت الصحيفة جانب من حوار أجرته سيلينا مع المجلة، تحدثت خلاله عن مع مراسلة المجلة أنا تاشي، عن حربها مع المرض في السنوات الماضية.

وقالت سيلينا في الحوار أن كل يوم تعيشه حاليا تعتبره هدية وتسعى للاستفادة منه قدر الإمكان، معتبرة نفسها إنسانة جديدة ولدت للمرة الأولى بعد نجاتها عملية زرع الكلى.

يأتي ذلك بعد أن سبق وأعلنت النجمة الشابة سيلينا جوميز عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور أنستجرام عن تصدر ألبومها الجديد RARE لقائمة التوب 200 بمجلة بيلبورد الموسيقية الشهيرة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن سيلينا عبرت عن سعادتها بهذا الأنجاز، عبر منشور لها على صفحتها على موقع انستجرام وجهت به الشكر لمتابعيها.

وقالت سيلينا ضمن منشورها، "كنت أشعر بإحراج كبير، بسبب مطالبتي لكم المتكررة لشراء الألبوم، لتحقيق هذا الأنجاز الفريد.

وأصبح بذلك ألبوم سيلينا، هو الأكثر مبيعا بالولايات المتحدة في الوقت الحالي، وأفادت صحيفة ديلي ميل، أنه مما ساهم في ذلك، تصدر أغنية سيلينا جوميز من الألبوم، Lose You To Love Me قائمة التوب 100 بمجلة بيلبورد للـ 100 أغنية الأكثر استماع.
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