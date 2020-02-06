عاجل.. هزه أرضية تضرب شمال شرق مدينة العريش

أصدر معهد البحوث الفلكية، برئاسة الدكتور الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد، بيانًا قال فيه، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت صباح اليوم الخميس، هزه أرضيه على بعد 204 كيلو متر شمال شرق مدينة العريش "داخل البحر المتوسط".





وأضاف المعهد في بيانه، أن الهزه الأرضية جاءت بياناتها كالتالي: "قوة الهزه 4.0 درجة على مقياس ريختر

خط العرض 32.7597° شمالا، خط الطول 34.7793° شرقا ، وعمق13 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تصل إفادة بوقوع أي خسائر أو إصابات بشرية.





وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، الثلاثاء الماضي، هزه أرضية على بعد 33 كم جنوب مدينة الجيزة.





وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الهزة كانت الساعة 9:06 بتوقيت القاهرة، بقوة 2.53 درجة على مقياس ريختر.