إعلامية تحذر من قنابل موقوتة في المنازل: لا تدركون الخطورة

حذرت الإعلامية هند النعساني، من خطورة الأكياس البلاستيك، قائلة: "قنابل موقوتة في بيوتنا"، لافتة إلى أن كل البيوت المصرية تستخدم الأكياس البلاستيكية.





وأشارت "هند"، خلال برنامج "صدى البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، إلى أن الكثيرين لا يدركون حجم خطورة الأكياس البلاستيكية حتى على الهواء الذي نتنفسه، موضحة أن الدولة تعمل على توفير بدائل للأكياس البلاستيكية للمواطن.





وأوضحت أن الأكياس المصنوعة من القطن هى البديل المقترح للأكياس البلاستيكية، لافتة إلى أن العالم كله يتجه لاستخدام بدائل أخرى، حيث يستغرق الكيس البلاستيك مئات السنوات للتحلل.



