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مصادر: الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان بسبب تفشي كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:38 ص
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بوابة الفجر
منار طارق
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قال خمسة أشخاص مطلعين على الأمر، إن الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوي لأكبر هيئة تشريعية لها، بينما تتصدى لوباء فيروس كورونا الذي أجبر على تقييد شديد للسفر وغيره من الأنشطة للحد من انتشاره، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

يجتمع المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني، الذي يتكون من حوالي 3000 مندوب، في جلسة تستمر 10 أيام على الأقل في بكين، تبدأ في 5 مارس، لإصدار التشريعات والكشف عن الأهداف الاقتصادية الرئيسية لهذا العام.

وسيكون التأجيل هو الأول منذ تبني الصين لجدول مارس الحالي في عام 1995 لاجتماع البرلمان.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز "لا يزال التركيز منصبا على اتخاذ خطوات للأمام نحو الاجتماع في الموعد المحدد لكننا نناقش مجموعة من الخيارات حيث من غير المرجح احتواء الموقف (الفيروس) بحلول مارس، "نظرا لحساسية المسألة.

وقال المسؤول: "التأخير هو أحد تلك الخيارات.. لا ينبغي أن يكون الأمر مفاجئًا نظرًا لأننا في وقت صعب للغاية."

ولم يرد المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني والمركز الإعلامي للمجلس الوطني لنواب الشعب على الفور علي طلبات الفاكس المرسلة للتعليق.

وقتل الفيروس، الذي يعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان بوسط الصين، أكثر من 560 شخصًا وأصاب أكثر من 28000 اخرين، غالبيتهم العظمى في الصين.

يقيم العديد من المسؤولين الذين كانوا يشاركون عادة في التحضير للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في منازلهم تحت الحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يومًا بعد عودتهم إلى بكين من مقاطعاتهم الأصلية بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

طُلب من مسؤولي الحكومة المركزية في بكين استئناف العمل في 3 فبراير.

لقد أجلت الصين بالفعل حدثًا تجاريًا عالي المستوى، ومنتدى الصين للتنمية، الذي يعقد عادة في أواخر مارس، وتم تعليق مكان معرض كانتون، وهو معرض تجاري في مدينة قوانغتشو الجنوبية، حتى إشعار آخر. كان من المقرر أن تبدأ الدورة الربيعية للمعرض التجاري في 15 أبريل.

يعد اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب عاملًا بالغ الأهمية هذا العام، حيث يستعد للتصديق على أول قانون مدني في الصين، وهو معلم رئيسي في جهود الإصلاح القانوني التي بذلها الرئيس شي جين بينغ.

من المتوقع على نطاق واسع أن يناقش المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الاحتجاجات التي استمرت عدة أشهر في هونغ كونغ، وأن يعلن هدف النمو الاقتصادي السنوي إلى جانب ميزانية الدفاع الصينية. بموجب دستور الصين، يجب عقد جلسة عامة كاملة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني كل عام.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الصين تدرس تأجيل الاجتماع السنوي للبرلمان الحجر الصحي لمدة 14 يومًا

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