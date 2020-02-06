إيطاليا.. مقتل أثنين إثر خروج قطار عن مساره قرب ميلان

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قطارًا فائق السرعة خرج عن مساره هذا الصباح على خط ميلان-بولونيا، مما أسفر عن مقتل شخصين.





وفقًا لـ"إل سي آي"، أُصيب ما لا يقل عن 30 شخصًا، صباح اليوم الخميس، في حادث قطار فائق السرعة وقع في أوسبيداليتو لوديجيانو، في مقاطعة لودي في شمال إيطاليا.





وأفادت الأنباء، أن سائق القطار وعامل السكك الحديدية لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع في حوالي الساعة 5:35 صباحًا، وأن شخصًا آخر في حالة خطيرة.





تم تعليق خدمة السكك الحديدية على طول خط ميلان-بولونيا، في كلا الاتجاهين.





وكما ورد، العشرات من سيارات الطوارئ موجودة في موقع الحادث، وأسباب الحادث غير معروفة بعد.





جدير بالذكر، أن وسائل إعلام إيطالية كانت قد ذكرت، أن مهاجرا مغربيا، تعرض لحادث خطير صباح الاثنين 27 يناير ببلدة "فوغيرا" الإيطالية، حيث لم ينتبه لقطار قادم بسرعة كبيرة فدهسه وحوله لأشلاء وسط صدمة بعض الإيطاليين الذين تابعوا الواقعة.





وبحسب المصادر الإعلامية ذاتها فالشاب الذي ينحدر من ضواحي منطقة أولاد أمبارك باقليم بني ملال، خلفت وفاته صدمة كبيرة لأسرته وأصدقائه.



