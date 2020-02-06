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هاشتاج " تركي والأهلي أيد واحدة" يتصدر تويتر

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:29 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تصدر هاشتاج "تركي والأهلي أيد واحدة" موقع التواصل الإجتماعي تويتر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

 

وغرد الآلاف من رواد الموقع على الهاشتاج  رافضين ما وصفوه بالإساءة للمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية والرئيس الشرفي للنادي الأهلي بعدما قام بنشر تدوينه تحدث خلالها عن بطولات الأهلي وأنه لا يقارن بأي فريق مصري أخر .

 

وقال المشاركون أن تركي الشيخ قبل أن يكون رئيس هيئة الترفيه بالمملكة  أو أن يصبح الرئيس الشرفي للأهلي فهو مشجع أهلاوي يكتب ما يحلو له  عن فريقه الذي ينتمي له ولا يحق لأحد أن يغضب منها

 

وشدد رواد الهاشتاج على أن معالي المستشار كتب في وقت سابق ما هو أكثر مما كتبه بالأمس الا أن الأمر كان مرحب به في ظل ما كان يقدمه من دعم للنادي الأبيض والذي جعله يتوج بأول بطولة قارية بعد غياب 17 عام.

 

وأكد  المشاركون في الهاشتاج أن تدوينات المستشار السعودي جاءت على سبيل الدعابة قبل أن يحاول بعض العاملين في أحد الدول التي تسعى للوقيعة بين مصر والسعودية بشتى السبل واعتبر ما كتبه المستشار السعودي إهانة مرفوضه.

هاشتاج " تركي والأهلي أيد واحدة" يتصدر تويتر
هاشتاج " تركي والأهلي أيد واحدة" يتصدر تويتر
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