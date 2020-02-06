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حرب ميسي وأبيدال النارية في برشلونة لم تنتهي

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:19 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تداولت تقارير صحفية إسبانية، أنباء تفيد بانتهاء الأزمة النارية بين الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة فريق برشلونة، والفرنسي أبيدال السكرتير الفني للبارسا.

 

واشتعل الخلاف بين أبيدال وميسي، بعدما قام الفرنسي بانتقاد لاعبي البارسا، ووصفهم باللاعبين غير المحترفين خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي، ما أثار غضب ميسي الذي طالبه بالإفصاح عن الأسماء، وعدم إثارة الشائعات في الإعلام.

 

وذكر برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن برشلونة يريد تصدير صورة انتهاء الخلاف بين ميسي وأبيدال، بينما هذا الأمر غير حقيقي.


وكان أبيدال، قد اجتمع مع رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو، أمس الأربعاء، لمدة ساعتين في حضور المدير التنفيذي أوسكار جراو، وخرجت كل التقارير الصحفية عقب الاجتماع لتؤكد أن الخلاف بين ميسي وأبيدال انتهى، وأن الأخير مستمر في منصبه بشكل طبيعي.

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