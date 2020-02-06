الأرصاد: حالة عدم الاستقرار في الجو مستمرة إلى يوم الأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت منذ الأمس الأربعاء ومستمرة حتى الأحد المقبل.



وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أننا سنشهد ارتفاع في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية 3 درجات، ونشاط في حركة الرياح اليوم الخميس، منوها بأن درجات الحرارة ستعاود لانخفاضها غدا الجمعة.



وأوضح مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية اليوم، مع وجود فرص لسقوط أمطار غزيرة اعتبارا من الغد وحتى الأحد.

