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الأهلي يسعى لكسر عقدة بيراميدز في مباراة نارية بالدوري المصري

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:10 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يفتتح ملعب الدفاع الجوي أبوابه لاستقبال مباراة من العيار الثقيل بين فريقا الأهلي وبيراميدز، في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، في اللقاء الذي يقام بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الــ16 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يسعى لكسر عقدة بيراميدز
يدخل الأهلي مباراته ضد بيراميدز، وهو يسعى لتحقيق الانتصار الأول على الفريق الذي تغير اسمه في الموسم الماضي من الأسيوطي إلى بيراميدز، حيث فشل المارد الأحمر في تحقيق أي فوز بعدما خسر المباريات الثلاث التي التقى فيها الفريقين بالموسم المنصرم، بواقع مباراتين في الدوري ومباراة في كأس مصر.

غياب أبرز نجوم الفريقين
يفتقد فريقا الأهلي وبيراميدز لأفضل لاعبيهم هذا الموسم، حيث يغيب رمضان صبحي عن الأهلي بسبب الإصابة، بينما يغيب عبد الله السعيد عن بيراميدز بسبب الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقنوات الناقلة
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز في السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، ويتم نقل اللقاء عبر قناتي تايم سبورت وأون سبورت في بث حي ومباشر.
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