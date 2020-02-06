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تراكم أخطاء تركيا تجاه حلفائها غيّبت الثقة الأمريكية عنها

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:13 ص
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تركيا
تركيا
وكالات
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قال متابعون، اليوم الخميس، إن تراكم الأخطاء التركية تجاه حلفائها غابت الثقة الأمريكية التي كان يضعها السياسيون في واشنطن بسياسة حكومة تركيا.

 

وتراكمت الأخطاء التركية تجاه حلفائها، وهي تصرفت مرات عدة ميدانياً، وفي مواقع حرب مختلفة في سوريا وغيرها، من دون العودة لحلفائها في "الناتو".

 

 وفي سوريا تحول التنسيق مع روسيا وإيران إلى مستويات غير مسبوقة، أدت إلى تسليم الإيرانيين عبر القوات الروسية مواقع ضخمة قرب الحدود العراقية يمكنها أن تؤثر سلبا على القواعد الأمريكية هناك.

 

وكشف متابعون في واشنطن، أن خسائر بلدان "الناتو" مع تركيا أكبر بكثير من فوائد العلاقة، فأنقرة حولت ملف اللاجئين إلى تهديد ضد الأوروبيين، قبضت ثمنه مليارات الدولارات، وسلمت عبر حلفائها ”المتطرفين“ في درعا ودمشق وحمص مناطق بكاملها ونقلت سكانها إلى الحدود لتمنع قيام منطقة ذات حكم مركزي كردي، حيث حولتهم إلى شريط لحماية حدودها. كذلك غذت تركيا فصائل متطرفة و"إرهابية" وسمحت لعناصرها بالعبور في مناطقها إلى الداخل السوري.

 

 

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الكلمات المفتاحية

تركيا تراكم اخطاء تركيا الثقة الامريكية

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