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4700 مقاتل عدد المرتزقة السورين في ليبيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 09:04 ص
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مسلحون سوريون
مسلحون سوريون
وكالات
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ارتفع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى طرابلس، إلى نحو 4700، في حين بلغ عدد المرتزقة الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب نحو 1800، حسبما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان.

 

وبحسب المرصد السوري، نجح 64 مرتزق سوري، في الوصول إلى ليبيا، عبر التسلل إلى أوروبا.

 

وكشف المرصد السوري، أن المرتزقة ينتمون إلى فصائل لواء المعتصم، وفرقة السلطان مراد، ولواء صقور الشمال، والحمزات، وفيلق الشام، وسليمان شاه، ولواء السمرقند، وفقاً ما نقلت وكالة "نوفا" الأيطالية للأنباء، مساء الأربعاء.

 

وأكد المرصد مصرع المزيد من المرتزقة الموالين لتركيا في معارك طرابلس، ووصول عددهم إلى 80 قتيلًا.

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الكلمات المفتاحية

مسلحون سوريون ليبيا تركيا السوريا

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