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كندا تطالب إيران بإجراء تحقيق شامل وشفاف في تحطم الطائرة الأكرانية

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:40 ص
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الطائرة الأوكرانية المنكوبة
الطائرة الأوكرانية المنكوبة
وكالات
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أكد وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، أنه طالب نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بفتح التحقيق في أسباب إسقاط الطائرة المنكوبة في طهران.

                    

وطالب فيليب شامبين، إيران بتسليم الصندوقين الأسودين لطائرة الركاب الأوكرانية التي اعترفت إيران بإسقاطها في الشهر الماضي إلى فرنسا، وإجراء تحقيق شامل وذي مصداقية وشفاف في سبب التحطم.

 

ويذكر أن 57 مواطنًا كنديًا و29 مقيمًا في كندا، كانوا من بين الضحايا الـ 176.

 

وكانت السلطات الإيرانية، قد اعترفت بإسقاط الطائرة بوينج 737 بالخطأ، وكان على متنها 176 شخصاً في 8 يناير  الماضي.

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الكلمات المفتاحية

كندا ايران الطائرة الاوكرانية

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