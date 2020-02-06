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إسرائيل تعلن إصابة 14 شخصًا في عملية دهس بالقدس

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:29 ص
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عملية دهس
عملية دهس
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس، بإصابة 14 إسرائيليًا، في عملية دهس على خلفية أمنية في إحدى مناطق القدس الغربية.

                                  

ونقلت القناة عن مصادر في الشرطة الاسرائيلية، أن أحد المصابين بحالة خطيرة، بينما إصابة آخر متوسطة، و12 آخرين بجروح طفيفة، مشيرة إلى إن عمليات البحث والتمشيط عن السيارة المتورطة في العملية، ما زالت مستمرة.

 

وعالجت هيئة الإسعاف الإسرائيلية 14 شخصًا، أصيبوا بجروح جراء الاصطدام الذي حصل في منطقة تضم العديد من المقاهي والمطاعم.

 

وقال متحدّث عسكري لوكالة فرانس برس إنّ الجيش على عِلم بهجوم محتمل ارتكبه شخص يقود سيارة في المنطقة.

 

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