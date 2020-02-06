رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلق على تبرئة ترامب

اعتبرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، تبرئة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، "تهديدا للديموقراطية الأمريكية".

ونشرت بيلوسي، بيانًا عبر حسابها على موقع"تويتر" قالت فيه: "الرئيس يمثل تهديدا مستمرا للديموقراطية الأمريكية، بإصراره على أنه فوق القانون وأنه يُمكنه إفساد الانتخابات إذا أراد ذلك".

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي، قد برأ مساء أمس الأربعاء، ترامب من تهمتي "إساءة استخدام السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس"، حيث صوت 52 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تبرئة ترامب من تهمة "إساءة استخدام السلطة"، فيما أيد هذه التهمة 48 عضوا في المجلس.

وبالنسبة لتهمة "عرقلة تحقيق الكونغرس"، فرفضها 53 عضوا في المجلس، مقابل 47 عضوا صوتوا لصالحها.

وتطلبت إدانة ترامب، دعم ثلثي السيناتورات لنقطة اتهام واحدة على الأقل. ونظرا لنتيجة التصويت، انتهت إجراءات محاكمته البرلمانية ضمن قضية العزل ليبقي رئيسا للولايات المتحدة.

وأصبح ترامب الرئيس الثالث في تاريخ الولايات المتحدة الذي أطلقت ضده إجراءات العزل في الكونغرس، بعد الرئيسين الأسبقين أندرو جونسون (1868)، وبيل كلينتون (1998)، اللذين برأهما مجلس الشيوخ أيضا، نقلًا عن موقع قناة روسيا اليوم.