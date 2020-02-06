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اليوم.. وزير الخارجية يترأس الدورة العادية لمجلس الاتحاد الأفريقي

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:28 ص
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سامح شكري - أرشيفية
سامح شكري - أرشيفية
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يترأس وزير الخارجية سامح شكري، الدورة العادية الـ36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي على مستوى وزراء الخارجية الأفارقة والتى تعقد بالعاصمة الأثيوبية "أديس أبابا" على أن يليها الدورة العادية الـ33 لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صحفي، إن القمة ذات أهمية خاصة على ضوء ما ستشهده من تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا.

وتابع: حيث عملت القاهرة خلال عام رئاستها للاتحاد في ٢٠١٩ مع الأشقاء الأفارقة على عدة أولويات أبرزها التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والسلم والأمن، والإصلاح المؤسسي والمالي للاتحاد، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، فضلاً عن التعاون مع  الشركاء الدوليين للقارة الأفريقية.

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الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية وزراء الخارجية الأفارقة الدورة العادية لمجلس الاتحاد الأفريقي أديس أبابا

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