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أستاذ اقتصاد: الجنيه المصري ثاني عملة في التحسن

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن عام 2020 يحمل مزيد من الأخبار السارة للاقتصاد المصري، منوها بأن عامي 2019 و2020 بشهادة المواطن المصري هو بداية جني ثمار الاصلاح الاقتصادي.

وأشار "سليمان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن الجنيه المصري هو ثاني عملة في التحسن أمام الجنيه المصري، منوها أن معدل تحسن الجنيه أمام الدولار خلال 2019 هو الأفضل على مدار آخر 25 عام.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، أن التقارير الدولية التي تصدر عن حالة الاقتصاد المصري هى تقارير محايدة، وتؤكد على تحسن قدرة الاقتصاد المصري.
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