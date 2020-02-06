إصابة أول مولود بفيروس كورونا

أعلن المحطة الصينية "سي سي تي في"، اليوم الخميس، إصابة طفل حديث الولادة، أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد، وذلك عند اكتشاف إصابته بعد ساعات من الولادة.

وذكرت المحطة الصينية "سي سي تي في"، أن حالة الجنين الصيني احتمال انتقال الفيروس من الأم لطفلها أثناء الحمل، أو أثناء الولادة، أو أثناء الرضاعة.

وقالت المحطة الصينية، إن الجنين ولد في مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس، مصابًا بالفيروس، الذي كانت تحمله أمه، وتعتبر هذه الحالة الأولى لمولود جديد مصاب بفيروس كورونا.

وقد أنجبت سيدة مصابة بفيروس كورونا، طفلة معافاة تماما من المرض، قبل أيام، مما منح الأمل بأن الفيروس المتفشي لا ينتقل من الأم لمولودها خلال الولادة.

وقال شينغ لينغكونغ، كبير الأطباء في قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال في ووهان: "يجب أن نشعر بالقلق إزاء الطريقة الجديدة المحتملة في انتقال الفيروس"، مضيفا أنه يجب على النساء الحوامل الابتعاد عن المصابين بفيروس كورونا.

وقالت المحطة الصينية إن العلامات الحيوية للرضيع مستقرة، وأظهرت صورة نشرتها صحيفة الشعب اليومية الصينية الرضيع في حاضنة.