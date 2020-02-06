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لمواصلة أعمال التطوير.. سكك حديد مصر تعلن تأخيرات القطارات

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:01 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كرستينا عياد
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تواصل الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعمال التطوير الشاملة على بعض خطوط الهيئة والتي من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوي الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وأضافت الهيئة في بيان صحفي، أنه بناء على ذلك سيتم القيام ببعض التهديات والتأخيرات على بعض خطوط الهيئة، وهي كالتالي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:

منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بور سعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة

وتعتذر السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات؛ بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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سكك حديد مصر تعلن تأخيرات القطارات خط القاهرة الإسكندرية الهيئة القومية لسكك حديد مصر التهديات والتأخيرات

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