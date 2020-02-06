الدوري السعودي| التشكيل المتوقع للاتفاق في مواجهة الأهلي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب الجوهرة المشعة بجدة، لمتابعة مباراة نارية تجمع بين الأهلي ونظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للاتفاق أمام الأهلي:-

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع: أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

خط الوسط: فيليب كيس - علي هزازي

خط الوسط الهجومي: نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

خط الهجوم: هزاع الهزاع

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.