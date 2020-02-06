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التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:47 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يستعد الفريق الأول للكرة بنادي الأهلي لمواجهة نظيره الاتفاق، مساء اليوم الخميس الموافق 6 فبراير الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويحتل الأهلي المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الاتفاق في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية، والساعة التاسعة وعشرون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الخامسة وعشرون دقيقة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتفاق في الدوري السعودي:-

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وسيغيب عن مباراة الراقي أمام الاتفاق، كلا من؛ مهند عسيري وعمر السومة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب جوزيف دي سوزا؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق جزئي في الأوتار والأربطة خلف الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة العدالة، وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع، فيما لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإيقاف.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام الاتفاق:-

وسيغيب عن مباراة الراقي أمام الاتفاق، كلا من؛ مهند عسيري وعمر السومة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب جوزيف دي سوزا؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بتمزق جزئي في الأوتار والأربطة خلف الركبة، أثناء مشاركته في مواجهة العدالة، وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع، فيما لن يفتقد الأهلي لأي لاعب بسبب الإيقاف.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: لوكاس دي ليما - عبدالباسط هندي - محمد الخبراني - سعيد المولد

خط الوسط: ألفيس ساريتش - نوح الموسى

خط الوسط الهجومي: حسين المقهوي - ماركو مارين - عبدالفتاح عسيري

خط الهجوم: يوسف البلايلي

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الدوري السعودي الاهلي ضد الاتفاق الاتفاق الأهلي

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