راموس ينضم إلى برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن برشلونة الإسباني تعاقد رسميًا مع المدافع سانتياجو مينجو راموس من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الثاني في الفترة المقبلة.

وأعلن البارسا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أن التعاقد مع النجم الأرجنتيني صاحب 18 عاماً ووقع على عقد مدته ثلاثة مواسم مع الفريق الكتالوني مع إمكانية التجديد لعامين إضافيين.

وأفاد الموقع الإسباني لبرشلونة بأن شرطاً جزائيا في عقد راموس يبلغ 60 مليون يورو وبشكل مجاتي ترتفع قيمة كسر العقد لتصل إلى 100 مليون يورو حال خوضه مع الفريق الأول في الفترة المقبلة.

وأوضح الموقع الإسباني أن راموس انضم بشكل مجاني للبارسا قادماً من بوكا جونيورز الأرجنتيني وأنه خضع للفحوصات الطبية التقليدية في النادي الكتالوني قبل أن يجتازها بنجاح.

وذكر الموقع الإسباني أن برشلونة قدم اللاعب الجديد اليوم في ملعب يوهان كرويف في وجود مدرب الفريق سيلفيو إلياس والمدير الرياضي لبرشلونة بخوسيه ماري باكيرو.

وكان راموس النجم الشاب المولود في قرطبة في الحادي والعشرين من نوفمبر 2001 شارك مع الفريق الأول في بوكا جونيورز في مباراتين وديتين كما تواجد في قائمة الفريق في كوبا ليبرتادوريس دون أن يشارك.