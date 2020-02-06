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نجم رينجرز يلمح لاهتمام ليفربول به

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:36 ص
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رينجرز
رينجرز
ريهام عبد المحسن
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ألمح الكولومبي ألفريدو موريلوس نجم رينجرز الأسكتلندي إلى وجود مفاوضات من جانب ليفربول الإنجليزي الذي يسعى للفوز بخدماته.

وذكرت تقارير صحفية أن المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً يقدم مستوى مميز مع رينجرز هذا الموسم، حيث سجل 28 هدفاً في مختلف البطولات، سجل خلالهم 76 هدفاً في 128 مباراة منذ انتقاله للنادي الأسكتلندي في صيف 2017 لكنه يتسم بالشراسة والعنف حيث حصل على 7 بطاقات حمراء في نفس الفترة.

وقال موريلوس في تصريحات نقلها راديو كاراكول الكولومبي: "أعتقد أن ليفربول يتابعني وهذا هو الحال مع المدرب ستيفن جيرارد الذي لعب مع الريدز فترة طويلة".

وأضاف:"أتصور أن جيرارد لديه أصدقاء ومديرين من ليفربول يأتون إلى المباريات وبعض الكشافين من الأندية الأخرى".

وتابع :"هذا دافع لاستمر على اللعب بشكل جيد، فهناك بعض الأندية المهتمة، دعنا ننتظر حتى نهاية الموسم وسأتخذ بعدها قراري".

واختتم موريلوس تصريحاته قائلاً:"إذا منحني الله فرصة الذهاب إلى نادٍ جيد، فسوف يحدث ذلك".

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