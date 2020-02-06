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مورينيو ينتقد كلوب والحكام

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:32 ص
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مورينيو
مورينيو
ريهام عبد المحسن
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انتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي قرار الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي بعدم حضور مباراة الإعادة أمام شروسبري تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث خاض ليفربول مباراة الإعادة بفريق الشباب بقرار من كلوب الذي رفض قطع إجازة الفريق الشتوية بسبب هذه المباراة وتمكت من الفوز فيها بهدف نظيف.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية:"يورجن كلوب هو يورجن كلوب، يفعل ما يحلو له، يفعل ما تريده منه الإدارة أو ما تسمح له بفعله وحينها يصبح القرار شديد القسوة وهو يفعل ما تسمح به القواعد أو لا تسمح، هو يفعل ما يريد".

وأضاف:"الأمر سيان مع الحكام، إنهم يرتكبون الأخطاء وأكن لهم كل الاحترام لأن الأمر شديد الصعوبة".

واختتم مورينيو تصريحاته قائلاً:"ومجددًا، مئتا ميل في ساعة، لكن عندما نملك الكثير من الوقت مع تقنية الفيديو، يصبح الأمر أكثر صعوبة في تقبله


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