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وفاة "كيرك دوجلاس" عن عمر ينهاز الـ 103

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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رحل مساء أمس، عن عالمنا النجم الهوليوودي الكبير كيرك دوجلاس، والد النجم مايكل دوجلاس عن عمر يناهز الـ 103 عام.

وتداولت مواقع أخبار الفن بهوليوود الخبر، بذكرها أن وفاة دوجلاس، قد أعلن عنها بناء على بيان نشره نجله مايكل دوجلاس عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك.

وكان كيرك واحدا من أبرز فناني هوليوود في العثر الذهبي، وقدم لصناعة السينما العديد من الأعمال المميزة، مثل فيلم Spartacus وفيلم Paths of Glory، وفيلم Lust for Life.
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