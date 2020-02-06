بث مباشر مباراة النصر والفتح بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيع يواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

بث مباشر مباراة النصر والفتح بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيعويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بث مباشر مباراة النصر والفتح بث مباشر الاسطورة Yalla PLUS رابط تويتش مشاهدة مباراة النصر مباشر بدون تقطيعوكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.