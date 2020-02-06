بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح بث حي مباراة النصر السعودي HD يواجه النصر نظيره الفتح، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح بث حي مباراة النصر السعودي HDويقام اللقاء بين النصر والفتح عند الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مدينة القاهرة، والسادسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والثلث بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة النصر والفتح بث حي مباراة النصر السعودي HDوكان النصر قد تعادل إيجابيًا بهدف أمام ضمك، في آخر لقاء له في الدوري السعودي للمحترفين.