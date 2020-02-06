Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يتلقى أخبار سارة قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:54 ص
Advertisements
الأهلي وبيراميدز
الأهلي وبيراميدز
علي خلاف
Advertisements

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء غد الخميس ضمن إطار منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي ضد بيراميدز في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء غد الخميس على ملعب 30 يونيو.

الأهلي يعلن جاهزية فتحي وأجايي

وتلقى الفريق الأحمر أخبارا سارة حيث كشف الجهاز الطبي بالأهلي، اليوم الأربعاء، عن جاهزية الثنائي أحمد فتحي وجونيور أجاي للمشاركة في مباراة بيراميدز، غدا، لحساب الجولة الـ16 بالدوري المصري الممتاز.

وقال طبيب الأهلي، خالد محمود، في تصريحات صحفية، إن فتحي سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، بعد انتهاء شكواه من آلام الكاحل، التي أبعدته عن مباراة الهلال السوداني الأخيرة، في دوري أبطال إفريقيا.

كما تعافى جونيور أجاي تماما من أعراض نزلة البرد، التي عانى منها عقب العودة من السودان.

الأهلي يغرد وحيدا في ترتيب الدوري

يذكر أن الأهلى يتصدر جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 36 نقطة، بعد خوض 12 مباراة فى المسابقة المحلية حقق الفريق الأحمر الفوز في جميعهم حيث يتطلع الشياطين الحمر لمواصلة الزحف نحو اللقب الـ41 في تاريخ المارد الأحمر.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

بيراميدز والأهلى بيراميدز المصري بيراميدز الدوري المصري الاهلي ضد بيراميدز الأهلي ضد صن داونز الأهلي

أخبار تهمك

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

القيعي ينهي صفقة جديدة للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رسالة هامة من "شوبير" لجماهير الأهلي بشأن موقعة صن داونز(فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

منذ حوالي 13 ساعة

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 القاهره الترم الاول وزارة التربية والتعليم ورابط (بوابه التعليم الاساسى) نتيجة تالتة اعدادي cairo.gov.eg | بالدرجات Click here

منذ حوالي 21 ساعة

details نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه القاهره 2020 برقم الجلوس للفصل الدراسي الأول.. ننشر لينك بوابه نتائج التعليم الاساسى ومديرية التربية والتعليم للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية ٢٠٢٠

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك| مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر| يلا شوت الزمالك وحرس الحدود ON sport| كورة لايف رابط ماتش الزمالك NOW

منذ حوالي 12 ساعة

جوارديولا يسخر من ريال مدريد بسبب هازارد

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزير التعليم: كثفنا حملات التوعية.. والدراسة في موعدها (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

كيكي سيتين يفجر مفاجأة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

منذ 36 دقيقة

أحد العائدين من اليمن يوجه رسالة للسيسي (فيديو)

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا 2020.. مشاهدة قرعة دور الثمانية بدوري الأبطال بث مباشر CAF Champions League

منذ حوالي 12 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر اليوم 5 / 2 / 2020 بدون تقطيع Egyptian Premier League

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

منذ حوالي 11 ساعة

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

فحص طبي لثنائي الأهلي

غياب صالح جمعة ورمضان وأجايي عن تدريب الأهلي

الأهلي يحسم مشاركة جونيور أجاي ضد بيراميدز

أخر تطورات إصابة أحمد فتحي في الأهلي

ثنائي الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة بيراميدز في الدوري المصري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:53 م

Available Here | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 بمحافظه الدقهليه بالاسم ورقم الجلوس (الفصل الدراسي الأول) | linK الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 الدقهلية التيرم الأول اضغط هناااا

الناجح يرفع ايده | نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 التيرم الأول بمحافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس | احصل على نتيجة الشهادة الاعدادية للفصل الدراسي الأول ٢٠٢٠ This Link

09:20 م

بالاسم ورقم الجلوس.. ننشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الدقهلية بعد اعتمادها رسميا

06:28 م

عاجل.. مواجهة نارية للأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:19 م

مشاهدة مباراة الزمالك وحرس الحدود بث مباشر الآن عبر On SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع مباراة الزمالك zamalek live

07:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زيادة المعاشات لدفع 2 مليون موظف للمعاش المبكر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: القوة الغاشمة لأصحاب المليارات

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ليست مجرد مباراة

DMCA.com Protection Status