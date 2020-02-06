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برشلونة يحدد المرشحين لتعويض نجمه المصاب

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:45 ص
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تلقى نادي برشلونة الإسباني خبراً صادماً منذ يومين بتجدد إصابة نجمه الفرنسي عثمان ديمبلي، في الفخذ الأيمن.

وكان ديمبلي يستعد للعودة مرة أخرى مجدداً للمباريات، بعد أن غاب لأكثر من شهرين بسبب الإصابة، إلا أن ديمبلي عانى من تمزق كامل بعضلات الفخذ، سيغيب على إثرها لنهاية الموسم الجاري.

ووفقاً لقواعد الإتحاد الإسباني، فإن برشلونة يحق له التوقيع مع مهاجم جديد، بشرط أن يكون من أحد أندية الدوري الإسباني فقط، وذلك بشرط تعرض اللاعب لإصابة قوية تبعده لنهاية الموسم.

وقامت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بنشر قائمة تضم بعض المهاجمين المرشحين للإنضمام لبرشلونة من داخل أندية االليجا بقسميها الأول والثاني.

ويبرز إسم النجمين "بيدري" لاعب لاس بالماس الإسباني في الدرجة الثانية، ورافينيا ألكانتارا لاعب سيلتا فيجو.

وبرزت تقارير تشير لرغبة برشلونة في ‘ستعادة لاعبه السابق كريستيان تيلو لاعب ريال بيتيس الحالي وبرشلونة السابق، لكن ميله للعب كجناح صريح جعل يبتعد عن الصورة.

أيضاً يتواجد في الصورة رودريجو مورينيو لاعب فالنسيا الإسباني، والذي كان قريباً من الإنضمام لبرشلونة، إلا أن فالنسيا لن يتنازل عن مطالبه المادية.

وتضم القائمة العديد من الأسماء، مثل لورين مورون لاعب ريال بيتيس، وثنائي ريال سوسيداد ميلي أويارزابال وويليان خوسيه، وكريستيان ستواني لاعب جيرونا.

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