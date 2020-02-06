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كيكي سيتين ينجح في تنفيذ خطة رئيس برشلونة

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:24 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام
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نجح المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة في تنفذ خطة رئيس البارسا في المؤتمر الصحفي الخاص بالنادي لمباراة أتليتكو بلباو في كأس ملك إسبانيا.

 

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الموندو ديبورتيفو، إن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة تحدث مع سيتين قبل ان يظهر مدرب البارسا في المؤتمر الصحفي.

 

وأراد جوسيب توجيه الوضع وبحيث يجعل سيتين يتفادى اسئلة الصحفيين حول الازمة بين ابيدال وميسي، وبالفعل كان رد سيتين على الصحفيين في المؤتمر: "حدثني عن كرة القدم فقط لو سمحت".

 

يذكر أن فريق برشلونة سوف يواجه فريق اتلتيك بلباو اليوم الخميس في إطار منافسات دور الربع نهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وذلك بعد تخطي فريق ديبورتيفو ليجانيس في الدور الماضي.

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