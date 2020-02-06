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"متحدث الوزراء" يفجر مفاجأة بشأن تصدير الكمامات من مصر للصين

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:19 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أشرقت حفني
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه خلال الفترة الأخيرة روج البعض شائعات بشأن إنتاج الكمامات، وأن مصر ستصدر الكمامات للصين، وهذا أمر عار تماما عن الصحة.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن إجمالي الإنتاج المحلي لمصر من الكمامات سنويا يبلغ 60 مليون كمامةً، وأن إنتاج الصين اليومي من الكمامات 20 مليون كمامة.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، على أن مصر لم تسجل أي حالات إصابة بفيروس كورونا وأن الوضع مستقر، موجها سؤاله للشعب المصري، "ليه تمشي في الشارع بكمامة ولم نسجل أي إصابات.. التكالب على شراء الكمامات غير مبررة".

وأشار إلى أن الصين طلبت بالفعل الكمامات من الاتحاد الأوروبي وأمريكا واليابان، وبعض من الدول المجاورة، معلقا: "مش كمامات مصر الي هتحل أزمة الصين"، معقبًا: أرسلنا هدية من الكمامات للشعب الصيني لكن الكمامات الحالية الموجودة في مصر تكفي احتياجانا ولا مبرر لحالة الذعر.
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الكلمات المفتاحية

مصر كمامات الصين

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