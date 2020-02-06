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رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:42 ص
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مستقبل الفرنسي ايريك ابيدال السكرتير الرياضي للنادي في الفترة المقبلة خاصة بعد تصريحات الأخير التي تسببت في أزمات كبرى داخل النادي.

 

ووفقا لتقارير إسبانية حسب الموندو ديبورتيفو، إن مفتاح استمرارية ابيدال بعد خلافه مع ميسي هو ان بارتوميو يريد الهدوء والاستقرار في النادي، لأن الفريق يواجه مرحلة حاسمة من الموسم.

 

وايضا هناك عمل على مدار الساعة في السوق لايجاد مهاجم يعوض ديمبيلي المصاب لأخر الموسم، ةلذلك كان من الافضل ان يسود التفاهم بين كل الاطراف.

 

وصرح ايريك ابيدال في الأيام الماضية أن اللاعبين كانوا سببا في رحيل ارنستو فالفيردي مدرب النادي، ورد ميسي على الفرنسي بأن عليه أن يقول أسماء هؤلاء اللاعبين وأن يكون مسئولا في تصريحاته.
رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي
رئيس برشلونة يحسم مستقبل ابيدال مع النادي
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