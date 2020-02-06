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بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا بث حي مباراة برشلونة HD

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:20 ص
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بوابة الفجر
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 بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا   بث حي مباراة برشلونة  HDيحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا   بث حي مباراة برشلونة  HDويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث حي KORA GOAL مشاهدة مباراة برشلونة وأتليتك بلباو في كأس ملك إسبانيا   بث حي مباراة برشلونة  HDومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.

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