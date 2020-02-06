يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelona يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelonaويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelonaومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.