يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelona
يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelonaويدخل فريق برشلونة
مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم
عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي
جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
يلا شوت برشلونة بث مباشر| كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة| كورة اون لاين رابط ماتش برشلونة| سوبر barcelonaومن المقرر أن
تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على
ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا
على قناة KSA Sports 1
بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.