مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيع
مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيعويدخل فريق برشلونة
مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم
عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي
جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.
مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيعومن المقرر أن
تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على
ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا
على قناة KSA Sports 1
بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.