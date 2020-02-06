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مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيع

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:20 ص
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بوابة الفجر
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 مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيعيحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيعويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

مشاهدة برشلونة اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة الآن| رابط ماتش برشلونة مباشر| يلا شوت برشلونة لايف بدون تقطيعومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.

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