بث مباشر مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora مباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً مساء اليوم الخميس على ملعب سان ماميس أمام مضيفه أتلتيك بلباو ضمن إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

بث مباشر مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora مباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا ويدخل فريق برشلونة مباراة مضيفه أتليتك بيلباو بطابع ثأري حيث ألحق الأخير به الخسارة الأولى هذا الموسم عندما تغلب عليه 1-0 بهدف سجله المخضرم أريتس أدوريس في الدقيقة 89 في المباراة التي جمعت كلا الفريقين في 16 أغسطس الماضي ضمن إطار منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

بث مباشر مباراة برشلونة الآن| مشاهدة مباراة برشلونة اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora مباراة برشلونة في كأس ملك إسبانيا ومن المقرر أن تُقام مباراة برشلونة ضد أتليتك بيلباو في دور ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس في تمام الساعة الـ22:00 بتوقيت القاهرة الـ23:00 وتعرض المواجهة حصريا على قناة KSA Sports 1 بتعليق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي.