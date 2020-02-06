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إنجي علاء تشعل إنستجرام بفوتوسيشن جديد

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:21 ص
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الكاتبه المصرية إنجي علاء، مجموعة صور جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت إنجي، خلال الصور مرتدية:"جيبه قصيرة باللون الاسود وتيشرت شتوي باللون البمبي وبوت طويل باللون الاسود وكان شعرها طويل منسدل واعتمدت خلال إطلالتها على مكياج ناعم وابرز إطلالتها بعقد وخاتم".


وعلقت علاء، على الصور قائلة:"لا تحزن إن الله معك".


ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الكاتبة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"تجنني عسولة" وأضاف آخر"ما حلاك ربنا يحفظك حبيبتي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"القمر على الاض".


ويذكر أن آخر أعمال إنجي علاء، مسلسل "بلا دليل"، وتدور أحداثة في إطار الاثارة والتشويق، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة درة وأحمد كراره وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير.

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