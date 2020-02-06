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طالب يستولي على 360 ألف جنيهًا من زملائه بجامعة الإسكندرية

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:03 ص
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جامعة الإسكندرية
جامعة الإسكندرية
أشرقت حفني
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أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنه لا توجد عداوة بينه وبين أي طالب بالكلية معلقا: "يوجد بالكلية 46 ألف طالبًا وجميعهم أولادي".

وأضاف الصيفي، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المذاع على فضائية "دي أم سي" أن الطالب "إبراهيم"، تقدم بطلب لكي يكون ضمن فريق تنظيم حفل الخريجين، التي تقام من قبل بالجامعة مثل كل عام  من خلال أسر تابعة للكلية.

وأوضح عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنه وافق على طلبه ووجه بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالكلية لتنظيم حفل التخرج للدفعة، واتفق على عمل مجموعة خاصة بالدفعة، وجمع أموالا من بعض الطلاب وبدون دون الرجوع إلى إدارة الكلية وأخذ الموافقات الكتابية على ذلك، معلقا: "إحنا بنعمل حفلات كتير للطلاب ولو مبنعملش كنت هنعذرهم".

وأشار إلى أنه طلب "إبراهيم" في مكتبه وأكد له أنه لا يحق له جمع أموال من الطلبة، وأن قسم التحصيل هو المسئول عن ذلك وطلب منه وقف هذا الأمر فورًا ووعده بأنه سيتم وقف هذا الأمر، مضيفًا: الطالب تمكن من تحصيل أكثر من 360 ألف جنيهًا، من 1800 طالب دون الحصول على الموافقات اللازمة من الكلية.
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