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مشاهد من مباراة الهلال السعودي ضد الرائد

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:11 ص
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الهلال والرائد
الهلال والرائد
أمل الحلفاوي
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نجح  الهلال السعودي  من تحقيق الفوز بثلاثية مقابل هدف ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين أمام نظيره الرائد.

ترسيخ العقدة

بفوز الهلال أمس استطاع أن يرسخ عقدة الرائد، إذ أنهما التقيا في 24 مباراة حتى الآن، حقق الهلال 20 فوز، فيما فاز الرائد في لقاء وحيد عام 2013 بهدفين مقابل هدف، وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

وزاد لاعبو الهلال من غلتهم التهديفية خلال هذه المواجهات 51 هدف، فيما هز لاعبو الرائد شباك الأزرق بـ12 هدف.

إنقاذ حارس مرمى الهلال

استطاع عبدالله المعيوف أن يتصدى لركلة جزاء احتسبت لفريق الرائد في الدقيقة 89، ليحمي الهلال من التعادل، ثم يسجل هدف قتل المباراة في الدقيقة 90+6 من ركلة الجزاء.

وأصبح المعيوف ثالث حارس يسجل في الدوري السعودي للمحترفين، بعد مبروك زايد حارس الاتحاد في عام 2011، وعصام الحضري حارس مرمى التعاون في عام 2017.

المباراة الأكثر مشاهدة لضربات الجزاء

شهدت المباراة التي جمعت بين الهلال والرائد أكثر عدد ضربات جزاء محتسبة في الدوري هذا الموسم، إذ أنه تم احتساب 5 ركلات جزاء اهدر 2 وسجل 3.

أهدر الرائد واحدة وسجل الأخرى، بينما أهدر الهلال واحدة وسجل إثنين.

تعزيز صدارة الهدافين

واصل الفرنسي بافتيمبي جوميز تألقه بعد تسجيله للمباراة الثانية على التوالي ليعزز صدارته في جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 هدف.

إدواردو يعود للتهديف

عاد كارلوس إدواردو للتهديف إذ أنه سجل هدفاً في ثلاثية الهلال، بعد أن صام خلال المواجهتين السابقتين للفريق، ووصل إلى الهدف العاشر له في الدوري هذا الموسم.

جدير بالذكر أن الهلال يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 38 نقطة، جمعهم من 17 مباراة، فاز في 11 لقاءات، وتعادل في 5 مباريات، وخسر في مباراة واحدة فقط.

 

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