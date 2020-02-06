بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora

يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا كورة yallakoraويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ نصف نهائي كأس الملك.

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا كورة yallakoraفيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد الآن| مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر يلا كورة yallakoraوتقام المباراة مساء اليوم الخميس، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ودمشق وبغداد وبيروت، العاشرة بتوقيت دبي وأبو ظبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.