مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في كأس ملك إسبانيا يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في كأس ملك إسبانيا ويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ نصف نهائي كأس الملك.

مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في كأس ملك إسبانيا فيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.

مشاهدة بث مباشر ريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في كأس ملك إسبانيا وتقام المباراة مساء اليوم الخميس، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ودمشق وبغداد وبيروت، العاشرة بتوقيت دبي وأبو ظبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.