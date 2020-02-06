يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر ريال مدريد شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ريال مدريد يستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر ريال مدريد شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ريال مدريد ويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ نصف نهائي كأس الملك.

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر ريال مدريد شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ريال مدريد فيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر ريال مدريد شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ريال مدريد وتقام المباراة مساء اليوم الخميس، في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت والدوحة ودمشق وبغداد وبيروت، العاشرة بتوقيت دبي وأبو ظبي، السابعة بتوقيت تونس والجزائر، السادسة بتوقيت جرينتش.