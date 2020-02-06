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مشاهدة بث مباشر مباراةريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في الدوري الإسباني الممتاز
الخميس 06/فبراير/2020 - 04:54 ص
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مشاهدة بث مباشر مباراةريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في الدوري الإسباني الممتازيستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد اليوم الخميس 6 فبراير، مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بين ريال مدريد وضيفه ريال سوسيداد.
مشاهدة بث مباشر مباراةريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في الدوري الإسباني الممتازويسعى النادي الملكي بقيادة مدربه زين الدين
زيدان في الفوز وإستكمال مشوار الفريق الرائع محلياً، بتصدره جدول ترتيب الليجا وبلوغ
نصف نهائي كأس الملك.
مشاهدة بث مباشر مباراةريال مدريد وريال سوسيداد اليوم الخميس 6-2-2020 في الدوري الإسباني الممتازفيما يطمح الفريق الباسكي في إحداث المفاجأة
والإطاحة بالنادي الملكي من ربع النهائي،ومواصلة المشوار في البطولة حتى نصف النهائي.
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