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منة فضالي بصور جديدة عبر 'إنستجرام'

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:51 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت "فضالي" في هذه الصور مرتدية جاكت من اللون الأسود مع تصفيف شعرها بطريقة جذابة، وظهرت وهي تلعب وتضحك وكإنها تسترجع أيام طفولتها.


وكتبت "فضالي" على هذه الصور قائلة: الحياة أكثر متعة إذا كنت تلعب الألعاب.


وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: دي الحياة أكثر متعة عشان ضحكتك الحلوة دي فيها.


وعلى صعيد أخر قدمت "فضالي" العديد من المسلسلات منها قيد عائلي، بيت السلايف، وش تاني، اللص والكتاب، عيون ورماد، قلب امراة، العقرب، حاميها وحراميها، مزاج الخير، سلسال الدم، سكة الهلالي، نساء لا تعرف الندم، سوق الزلط، من غير ميعاد.

وشاركت "فضالي" في بعض الأفلام منها ضد مجهول، كاريوكي، ليلة حب حلوة، مجانين نص كوم، الموقف، مفيش فايدة، أزمة شرف، تحت الترابيزة، براءة ريا وسكينة، بنت القبائل.


مسلسل "بنت القبائل" من بطولة منة فضالي، عمرو عبد الجليل، حنان مطاوع، محمد رياض، محمود عبد المغني، مدحت تيخا، أشرف عبد الغفور، سيناريو وحوار شاذلي فرح، وإخراج حسني صالح.


 
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