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فوز الاتحاد على العدالة يكشف عن أرقام صادمة للعميد

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:45 ص
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اتحاد جدة
اتحاد جدة
أميرة فطيم
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حقق الفريق الأول للكرة بنادي الاتحاد، فوزًا ثمينا على مضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وافتح سعود عبد الحميد أهداف اللقاء لصالح الاتحاد بتمريرة حاسمة استقرت في شباك التعاون عند الدقيقة 28، فيما أحرز برونو أوفيني الهدف الثاني للاتحاد من داخل منطقة الجزاء ليضعها في مرمى التعاون عند الدقيقة 31.

وسجل هيلدون هدف التعاون الوحيد عند الدقيقة 44، ليعلن الحكم انتهاء اللقاء بفوز الاتحاد على التعاون بهدفين مقابل هدف.

وكشف هذا الفوز عن أرقام صادمة للاتحاد، حيث يعد هذا الانتصار هو الفوز الخامس للعميد في الدوري السعودي هذا الموسم.

ولم يتمكن الاتحاد من تحقيق الفوز منذ 24 نوفمبر الماضي، عندما أسقط الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في الجولة العاشرة من دوري المحترفين.

وبهذا الانتصار يسجل الاتحاد الفوز الأول له منذ 73 يوما، ليرتفع رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد التعاون عند 27 نقطة، في المركز الرابع.

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